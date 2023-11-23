Бербатов потребовал от Маунта прибавить

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов потребовал от полузащитника "красных дьяволов" Мейсона Маунта улучшить свою игру.

После своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов минувшим летом Маунт сыграл 12 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, но совершенно не впечатлил, не забив ни одного гола и отдав единственную результативную передачу — против "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги.



Бербатов чувствует, что Маунт до сих пор не проникся футболом Эрика Тен Хага, однако Димитар не ставит под сомнение мастерство Мейсона.



"Давайте поговорим насчет Мейсона Маунта. Все мы знаем, что ему нужно прибавить, потому что он не показывает хорошей игры с момента перехода в "Юнайтед".



"Я хочу видеть, чтобы такой игрок давал больше и создавал больше, потому что в некоторых матчах кажется, словно он не знает, где его место в этой системе. Он выглядит немного потерянным время от времени, но все мы знаем, каким мастерством он обладает".



"Его купили за большие деньги, что влечет за собой большие ожидания, но и не только — его уровень стресса тоже будет высоким. В данный момент он знает, что ему нужно проявлять себя, нужно прибавить и показать мастерство, которым, как все мы знаем, он обладает".



"Сейчас это не работает, и ему просто нужно сохранять концентрацию, не выпадать из игры и начать показывать мастерство, которое он показывал в "Челси". "Юнайтед" нуждается в этом мастерстве, оно поможет команде", — сообщил Бербатов Betfair.