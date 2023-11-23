Брюс рассказал, что "Ньюкасл" отказался продать Лонгстаффа в МЮ

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс рассказал, что в 2019 году "сороки" отказались продать полузащитника Шона Лонгстаффа в "Манчестер Юнайтед".



ъЛонгстафф был трансферной целью для МЮ в период работы там Оле Гуннара Сульшера. Ходили слухи, что "Ньюкасл" требует 50 миллионов фунтов от "красных дьяволов" за Шона.



По словам Брюса, бывшего капитана МЮ, "дьяволы" действительно предприняли попытку купить Лонгстаффа, однако сделка не была близка. В итоге Шон остался и сейчас, в свои 26 лет, является важным игроком родного клуба.



"Я унаследовал Шона в то время, когда стоял вопрос насчет его дорогостоящего перехода в "Манчестер Юнайтед". "Ньюкасл" отказывался от колоссальной суммы денег, и вокруг этого стояла большая шумиха. Сам Шон в то время восстанавливался после ужасной травмы. У него может быть свое мнение на этот счет".



"За последние пару лет он значительно добавил в зрелости. Мы же работали с ним пять лет назад. Тогда он был гораздо моложе, вокруг него стояла большая шумиха, и это сочеталось с серьезной травмой".



"Он проявил себя очень хорошим игроком. Переход в "Манчестер Юнайтед" никогда не был близок. Он думал, что в какой-то момент это было близко, но я знаю Оле Гуннара Сульшера и (его ассистента) Майка Фелана — этому никогда не было суждено случиться", — цитирует Брюса Daily Mirror.