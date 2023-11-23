"Челси" вступил в борьбу за Кварацхелию

"Челси" вступил в борьбу за вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию.

Кварацхелия выдающимся образом выступает за "Наполи" после своего перехода из батумского "Динамо" летом 2022.



22-летний грузин забил 14 голов и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за "Наполи", ранее в этом году отпраздновав со своей командой чемпионство в Серии А.



По информации ESPN, среди заинтересованных в Кварацхелии клубов значатся "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Реал", "Барселона" — а теперь и "Челси".



Стратегия "Челси" заточена на приглашение лучших молодых талантов, и Кварацхелия идеально подходит под этот критерий, однако у Хвичи есть контракт до 2027 года, а "Наполи" уже договаривается со своей звездой о продлении сотрудничества.



Только сумма свыше 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) заставила бы "Наполи" отпустить Кварацхелию. Такой ценой "Челси" не испугать, однако дальнейшая активность "синих" на трансферном рынке зависит от правил финансового фейр-плей и попадания клуба в еврокубки.