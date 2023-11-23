"Сити" работает над новым контрактом Холанда
"Манчестер Сити" прикладывает большие усилия для подписания нового контракта со своим нападающим Эрлингом Холандом.
Сейчас у Холанда все еще действует тот пятилетний контракт, который он подписал с "Сити" летом 2022, переходя из дортмундской "Боруссии".
С тех пор 23-летний норвежец забил 69 голов в 71 матче, сделав с "горожанами" требл и завоевав "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
Теперь "Сити" хочет наградить Холанда новой сделкой на улучшенных условиях, заодно продлив отношения с Эрлингом за пределы 2027 года. Работа в этом направлении уже ведется.
Как сообщает TEAMtalk, Холанд счастлив в "Сити" и не помышляет о смене клуба в обозримом будущем, но в то же время Эрлинг хочет остаться хозяином своей судьбы.
По слухам, "Реал" сохраняет интерес к Холанду и надеется, что Эрлинг соблазнится возможностью воссоединиться в Мадриде со своим партнером по Дортмунду в лице Джуда Беллингема.
23.11.2023 13:00
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Истинный голубой в голубой команде
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в реал его надо, вот и хочет свалить из голубятни, откладывая переговоры
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