"Сити" работает над новым контрактом Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" прикладывает большие усилия для подписания нового контракта со своим нападающим Эрлингом Холандом.

Сейчас у Холанда все еще действует тот пятилетний контракт, который он подписал с "Сити" летом 2022, переходя из дортмундской "Боруссии".

С тех пор 23-летний норвежец забил 69 голов в 71 матче, сделав с "горожанами" требл и завоевав "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

Теперь "Сити" хочет наградить Холанда новой сделкой на улучшенных условиях, заодно продлив отношения с Эрлингом за пределы 2027 года. Работа в этом направлении уже ведется.

Как сообщает TEAMtalk, Холанд счастлив в "Сити" и не помышляет о смене клуба в обозримом будущем, но в то же время Эрлинг хочет остаться хозяином своей судьбы.

По слухам, "Реал" сохраняет интерес к Холанду и надеется, что Эрлинг соблазнится возможностью воссоединиться в Мадриде со своим партнером по Дортмунду в лице Джуда Беллингема.


Метки контракты, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2023 13:00

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  1. xxa 23.11.2023 14:24 # xxa
    Истинный голубой в голубой команде

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  2. ragoz2018 23.11.2023 13:22 # ragoz2018
    в реал его надо, вот и хочет свалить из голубятни, откладывая переговоры

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