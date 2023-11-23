Гей из "Блэкпула" раскритиковал Хендерсона

Джордан Хендерсон Нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс назвал "пощечиной по лицу" отъезд полузащитника Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию минувшим летом.

Совершив каминг-аут в прошлом году, Дэниелс стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов в Великобритании со времен Джастина Фашану в 1990.

Как и многие представители ЛГБТ-сообщества, Дэниелс почувствовал себя преданным и оскорбленным, когда минувшим летом Хендерсон, известный своей яростной поддержкой гомосексуалистов, сменил "Ливерпуль" на "Аль-Иттифак" ради зарплаты в 700,000 фунтов в неделю.

"Он (Хендерсон) писал мне, когда я совершил каминг-аут. Он поддерживал меня и говорил: "Мы гордимся тем, что ты сделал". И затем увидеть его переход в Саудовскую Аравию... Для меня это словно пощечина по моему лицу. Разумеется, это расстраивает. Но я полагаю, за это хорошо платят, и деньги, должно быть, значат для людей больше", — цитирует Дэниелса The Guardian.


Метки Аль-Иттифак, Блэкпул, Дэниелс, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 609

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 23.11.2023 12:10 # brown-ale
    А че не шлепком по попке?

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  2. suddenly 23.11.2023 12:06 # suddenly
    Он за бабки и мать родную продаст, чего уж там.

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  3. slavaukraine 23.11.2023 12:05 # slavaukraine
    Какая тебе нах1уй разница кто и как распоряжается своей жизнью, пидор

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  4. tursa 23.11.2023 12:04 # tursa
    тебе предложат 700к в неделю, тоже как миленький заткнешься и поедешь на заработки

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