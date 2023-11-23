Гей из "Блэкпула" раскритиковал Хендерсона

Нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс назвал "пощечиной по лицу" отъезд полузащитника Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию минувшим летом.

Совершив каминг-аут в прошлом году, Дэниелс стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов в Великобритании со времен Джастина Фашану в 1990.



Как и многие представители ЛГБТ-сообщества, Дэниелс почувствовал себя преданным и оскорбленным, когда минувшим летом Хендерсон, известный своей яростной поддержкой гомосексуалистов, сменил "Ливерпуль" на "Аль-Иттифак" ради зарплаты в 700,000 фунтов в неделю.



"Он (Хендерсон) писал мне, когда я совершил каминг-аут. Он поддерживал меня и говорил: "Мы гордимся тем, что ты сделал". И затем увидеть его переход в Саудовскую Аравию... Для меня это словно пощечина по моему лицу. Разумеется, это расстраивает. Но я полагаю, за это хорошо платят, и деньги, должно быть, значат для людей больше", — цитирует Дэниелса The Guardian.