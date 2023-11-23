Магуайр принял извинения от члена парламента Ганы

Харри Магуайр принял извинения от члена ганского парламента, который использовал защитника "Манчестер Юнайтед" для критики своего политического оппонента.

Обсуждая бюджет страны в прошлом году, ганский политик и оппозиционер Айзек Адонго сравнил экономическую политику вице-президента Махамуду Бавумии с неважной на тот момент игрой Магуайра за "Юнайтед".



"Он стал главной угрозой в центре обороны "Манчестер Юнайтед", атакуя своих игроков и ассистируя соперникам. Когда соперник идет забивать, Магуайр забьет за них", — произнес Адонго с трибуны парламента 11 месяцев назад.



Однако в последние недели Магуайр выправил свою игру и вернулся в стартовый состав, и накануне Адонго был вынужден взять свои слова назад.



"Как вы помните, в прошлом году я поспешил сравнить своего старшего товарища доктора Махамуду Бавумию с Харри Магуайром. Сейчас я приношу извинения Харри Магуайру".



"Сегодня Магуайр переломил тенденцию, он трансформировался как футболист. Теперь Харри Магуайр забивает голы за "Манчестер Юнайтед". Теперь Харри Магуайр является ключевым игроком "Манчестер Юнайтед", — цитирует Адонго Evening Standard.



30-летний англичанин не оставил эти извинения без внимания, пригласив ганского политика на матч "Юнайтед".



"Айзек Адонго, извинения приняты. Увидимся на "Олд Траффорд", — написал Магуайр в твиттере.