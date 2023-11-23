Гехи и Брантуэйт находятся на радаре у "Тоттенхэма"

Марк Гехи из "Кристал Пэлас" и Джаррад Брантуэйт из "Эвертона" находятся среди защитников, интерес к которым проявляет "Тоттенхэм" в преддверии зимнего трансферного окна.

На этой неделе боссы "Тоттенхэма" провели встречу, обсудив усиление оборонительной линии в зимнее окно.



К приглашению защитника "шпор" подталкивают травма Микки Ван де Вена и истекающий в конце сезона контракт Эрика Дайера.



Ван де Вен, напомним, надорвал заднюю поверхность бедра в дерби против "Челси" и вернется только в следующем году, тогда как Дайер до недавних пор вообще не пользовался доверием у главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.



По информации Daily Mail, упомянутые Гехи и Брантуэйт находятся на радаре у "шпор" вместе с Маликом Тшау из "Милана", Морато из "Бенфики" и Гонсалу Инасиу из "Спортинга".



Гехи и Брантуэйт отлично проводят этот сезон и имеют английские паспорта, так что заполучить того или другого посреди сезона "Тоттенхэму" будет непросто.