FA будет строже наказывать за критику судейства

FA предупредила клубы Премьер-Лиги и их главных тренеров, что отныне будет строже наказывать за критику судейства.

Ранее в ноябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета жестко прошелся по судейству Стюарта Аттуэлла, который засчитал спорный гол Энтони Гордона за "Ньюкасл" против "канониров".



Накануне FA дала Артете еще несколько дней, чтобы ответить на предъявленные обвинения, и Ассоциация может сделать из Микеля показательный пример.



Как сообщает Daily Mail, FA уже предупредила, что главным тренерам будут грозить дисквалификации, а клубам — увеличенные штрафы за публичную критику судейства.



Тем временем, как передает The Guardian, судейский корпус рекомендовал рефери строже поступать с главными тренерами и игроками, которые выражают свое несогласие с судейскими решениями во время матчей.



Согласно статистике судейского корпуса, в этом сезоне было уже 347 инцидентов, когда игроки выражали свое несогласие с судейскими решениями, тогда как на данной стадии прошлой кампании — 165. Рост подобных инцидентов в технической зоне среди главных тренеров и персонала еще более впечатляющий — с 35 до 126.



Рефери было сказано, что предъявление желтой карточки приветствуется, если игрок жестами требует предупредить своего оппонента.