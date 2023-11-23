МЮ могут исключить из Лиги Чемпионов из-за Рэтклиффа

"Манчестер Юнайтед" может быть исключен из Лиги Чемпионов в следующем сезоне из-за сэра Джима Рэтклиффа.

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.3 млн. фунтов.



Нюанс в том, что Рэтклифф также владеет "Ниццей", которая очень достойно выступает в этом сезоне и сейчас находится всего в одном очке позади лидирующего во французской Лиги 1 ПСЖ.



Правила УЕФА насчет клубов с общими владельцами гласят, что "Юнайтед" и "Ницца" смогут одновременно выступить в еврокубках, только если их встреча будет исключена.



Это будет возможно лишь в том случае, если одна команда автоматически квалифицируется в групповую стадию Лиги Чемпионов, а другая напрямую попадет в Лигу Конференций.



Если и "Юнайтед", и "Ницца" квалифицируются в Лигу Чемпионов через свои национальные чемпионаты, то допуск в элитный европейский турнир получит только занявшая более высокое место команда, тогда как другая будет исключена из соревнования. При равенстве позиций "красные дьяволы" получат преимущество благодаря более высокому рейтингу Премьер-Лиги.



Еще в марте президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что правила в отношении клубов с общими владельцами могут быть смягчены, но пока этого не произошло.



"Учитывая текущие правила, ситуация ясна. Ineos владеет "Ниццей" и получит значительную роль в управлении "Юнайтед".



"Если правила не изменят, или если Ineos не продаст одну из своих долей, оба клуба не смогут вместе играть в еврокубках. Это будет возможно, только если один будет играть в Лиге Чемпионов, а другой в Лиге Конференций", — цитирует свой источник The Sun.



Добавим, эти правила могут затронуть и "Манчестер Сити", чей родственный клуб "Жирона" сейчас лидирует в испанской Ла Лиге, опережая "Реал", "Барселону" и "Атлетико".