FA заново проверит трансфер Дефо

FA подтвердила, что заново проверит трансфер нападающего Джермейна Дефо из "Тоттенхэма" в "Портсмут" в 2008 году, и это может грозить "шпорам" серьезными последствиями.

На днях издание The Times сообщило, что 15 лет назад "Тоттенхэм" продал Дефо в "Портсмут" за 7.5 млн. фунтов с грубыми нарушениями правил, регулирующих деятельность футбольных агентов.



Дело в том, что президент "Тоттенхэм" Даниэль Леви и тогда тренировавший "Портсмут" Харри Рэднапп задействовали агентов Митчелла Томаса, у которого не было лицензии, и Стюарта Питерса, у которого лицензия имелась, но с которым — вопреки требованиям FA — не был подписан контракт к моменту заключения сделки по Дефо.



Леви заплатил Питерсу около 1 млн. фунтов за посредничество, а суммарно услуги агентов при оформлении трансфера Дефо обошлись в 1.5 млн. фунтов.



В 2010 независимая комиссия закрыла это дело, не став применять никаких санкций в отношении "Тоттенхэма", хотя в том же году с "Лутона" сняли 10 очков за аналогичные нарушения.



Ассоциация была вынуждена отреагировать на громкую публикацию The Times, накануне подтвердив, что дело направляется на пересмотр.



"Мы изучаем это дело, и в рамках этого процесса мы пересмотрим вердикт независимой комиссии", — сообщил официальный представитель FA.



Добавим, такого рода нарушения считаются очень серьезными и могут караться трансферным запретом, снятием очков и даже понижением в классе.