Осимхен предпочитает "Челси"

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен сделал свой выбор между "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Челси".

Своими 26 голами в прошлом сезоне Серии А Осимхен принес "Наполи" первый для клуба чемпионский титул за последние 33 года.



Однако в начале этого сезона отношения Осимхена и "Наполи" резко ухудшились из-за оскорбительного для Виктора видео в официальном аккаунте клуба в TikTok.



С момента того скандала переговоры Осимхена и "Наполи" о новом контракте не продвинулись, а пресса принялась упорно сватать 24-летнего нигерийца в Премьер-Лигу.



Если верить авторитетному журналисту Низару Кинселле, у Осимхена есть три варианта в Премьер-Лиге, но Виктор уже сделал свой выбор в пользу "Челси", куда он собирается перейти следующим летом, когда от его контракта с "Наполи" остается 12 месяцев.



"Январь — плохое окно для нападающих, а Осимхен — нападающий, которого хочет каждый. "Челси" нет смысла приглашать еще одного молодого нападающего сейчас".



"Он бы замечательно подошел "Челси". Ему нравится "Челси", а "Челси" нравится он. Я уже достаточно давно располагаю этой информацией".



"Он всегда любил "Челси", он любил Дрогба. Они кое в чем похожи. Он был бы заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", но они не собираются покупать нападающего. По сути в борьбе участвуют "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", и из этих трех Осимхен, вероятно, выберет "Челси", — сообщил Кинселла в подкасте London Is Blue.