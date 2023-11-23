"Ньюкасл" заинтересован в Калверт-Левине

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Доминику Калверт-Левину в преддверии зимнего трансферного окна.

В данный момент Калверт-Левин находится на пороге 18 заключительных месяцев по своему контракту, а его "Эвертон" испытывает огромные финансовые проблемы, уже поплатившись за это снятием 10 очков в Премьер-Лиге.



Как сообщает TEAMtalk, ситуация 26-летнего англичанина привлекла внимание "Ньюкасла", который давно поставил перед собой задачу по приглашению нападающего на 2024 год.



Недавние травмы Александера Исака и Каллума Уилсона показали, что команда Эдди Хау уязвима впереди, и "сороки" уже ищут решение на январь или следующее лето.



Помимо Калверт-Левина, забившего три гола в этом сезоне Премьер-Лиги, на радаре у "Ньюкасла" также находится Уго Экитике из ПСЖ, а приобретением мечты для "сорок" является Хвича Кварацхелия из "Наполи".