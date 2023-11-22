"Арсенал" готов отпустить Эльнени в январе

"Арсенал" готов отпустить полузащитника Мохамеда Эльнени в зимнее трансферное окно.

Эльнени уже давно оправился после тяжелой травмой колена, которая вывела его из строя на 10 месяцев. Еще в сентябре Мохамед вернулся на футбольное поле, сыграв против "Брентфорда" в Кубке Лиги.



С тех пор Эльнени сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге и один в Лиге Чемпионов, оставаясь на обочине планов главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Несмотря на популярность Эльнени в раздевалке, "Арсенал" будет готов рассмотреть предложения насчет Мохамеда Эльнени, особенно с учетом того, что 31-летний египтянин приближается к шести заключительным месяцам по своему контракту.



По информации TEAMtalk, Эльнени вызывает большой интерес у клубов из Саудовской Аравии.