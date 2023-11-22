Эвертон" может быть вынужден продать Онана в январе

"Эвертон" может быть вынужден продать своего полузащитника Амаду Онана в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе с "Эвертона" сняли 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей, а также стало известно, что "Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовы подать иск к "ирискам" на 300 миллионов фунтов.



Эти новости могут оказать негативное влияние на и без того затянувшийся процесс продажи мерсисайдского клуба Фархадом Мошири.



По информации talkSPORT, потенциальный покупатель "Эвертона" в лице компании 777 Sports уже сейчас тратит на "ирисок" по 20 млн. фунтов в месяц.



Если сделка еще затянется или вообще сорвется, "Эвертону" придется поправить свои финансы с помощью продажи кого-нибудь из имеющихся игроков, а Онана является одним из наиболее ценных активов "ирисок".



Еще минувшим летом Амаду сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые могут вернуться за 22-летним бельгийцем в январе.