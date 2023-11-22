"Фулхэм" близок к покупке Андре и нацелен на Винда

"Фулхэм" близок к покупке полузащитника "Флуминенсе" Андре, а также надеется приобрести нападающего "Вольфсбурга" Йонаса Винда.

По информации talkSPORT, "Фулхэм" опережает "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал" в борьбе за оцениваемого в 30 миллионов фунтов Андре.



На прошлой неделе исполнительный директор "Фулхэма" Алиастар Макинтош лично летал в Бразилию, чтобы встретиться с коллегами из "Флуминенсе" и игроком, и сейчас переговоры находятся в продвинутой стадии.



Также "Фулхэм", до сих пор не оправившись после расставания с Александаром Митровичем минувшим летом, нацелен на 24-летнего Винда, который забил девять голов в 13 матчах за "Вольфсбург" в этом сезоне.



Весьма хорош Йонас и в сборной Дании, где он отличился три раза и отдал три результативные передачи в восьми последних матчах.



Однако интерес к Винду, помимо "Фулхэма", проявляют и некоторые другие европейские клубы, в том числе из Премьер-Лиги.