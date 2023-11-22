Фергюсон "оптимистичен" насчет прихода Рэтклиффа в МЮ

Сэр Алекс Фергюсон Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон заявил, что он оптимистичен насчет покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций клуба с "Олд Траффорд".

Вот уже несколько недель продолжается ожидание момента, когда Рэтклифф станет совладельцем "Юнайтед" благодаря сделке стоимостью около 1.3 млрд. фунтов.

Сделка осложняется тем, что глава химической компании Ineos не собирается становиться просто миноритарным акционером "Юнайтед", а хочет получить контроль над футбольными операциями "красных дьяволов" и сделать инвестиции в инфраструктуру клубу.

По слухам, влияние Фергюсона при Рэтклиффе может возрасти — ранее пресса сообщала, что сэр Джим может обратиться за советом к сэру Алексу при определении нового спортивного директора "Юнайтед".

Сам Фергюсон не скрывает своих отношений с Рэтклиффом и надеется, что эти изменения пойдут на пользу "Юнайтед".

"Я все еще являюсь директором клуба, и я хорошо знаю Джима. Мы должны посмотреть, что он сделает, но я оптимистичен", — цитирует Фергюсона Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 22.11.2023 19:39 # shakur
    Здоровья ему и всем болельщикам Юнайтед.

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  2. high-malvern 22.11.2023 19:09 # high-malvern
    Этот красноносый дед никак не может упокоиться, пока окончательно не развалит МЮ.

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