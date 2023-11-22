Артета получил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения FA
FA перенесла на пятницу дедлайн, до которого главный тренер "Арсенала" Микель Артета должен ответить на предъявленные обвинения.
На прошлой неделе FA предъявила обвинения Артете насчет комментариев Микеля после поражения 1:0 от "Ньюкасла" в Премьер-Лиге 4 ноября.
Ассоциация заподозрила Артету, использовавшего в своей речи слова "стыд" и "позор", в оскорблении арбитров и дала время до минувшего вторника, чтобы предоставить ответ.
Как сообщает The Independent, Артете не хватило отведенного времени, и FA согласилась подождать до пятницы, 24 ноября.
Добавим, возмущение Артеты было связано с судейским решением засчитать гол Энтони Гордона, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, насчет фола и насчет офсайда.
Позже глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что рефери и система VAR отработали корректно, и судейской ошибки в этом эпизоде нет.
22.11.2023 18:00
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