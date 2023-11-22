Люк Шоу возобновил тренировки

Люк Шоу Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу возобновил тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой мышечного характера.

28-летний Шоу успел сыграть только два матча в этом сезоне, оказавшись в лазарете вслед за своим конкурентом по позиции Тиреллом Маласиа.

Но если Маласиа продолжает восстанавливаться после травмы колена, то Шоу уже приступил к тренировкам в общей группе, сообщает BBC.

Таким образом, если не возникнет никаких осложнений, 28-летний англичанин может вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшее воскресенье.

Добавим, в отсутствие Шоу с Маласиа на позиции левого защитника "Юнайтед" успели поиграть Серхио Регилон, Диогу Далот, Виктор Линделеф и даже Софьян Амрабат.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 255



Поиск: