Галлас: "Салиба может стать одним из лучших защитников в мире"

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что его соотечественник Вильям Салиба способен стать одним из лучших защитников в мире.

Будучи ключевым игроком в "Арсенале", 22-летний Салиба пока толком себя не проявил в сборной Франции, чей главный тренер Дидье Дешам подверг некоторой критике Вильяма на днях.



Однако Галлас, сыгравший 84 матча за французскую сборную, не видит в словах Дешама ничего плохого и верит, что Салиба просто нужно дождаться своего шанса и использовать его.



"Дидье Дешам сказал, что хочет большего от Вильяма Салиба. Он сказал, что в сборной конкуренция выше, чем в "Арсенале", и это правда. Я не думаю, что Дешам усомнился в мастерстве Салиба. Он знает, насколько он хорош".



"Вильям Салиба может стать одним из лучших защитников в мире. Его проблема в том, что в сборной Франции есть игроки, которые выступают при Дешаме дольше. Игроки вроде Ибрамы Конате и Дайо Упамекано. Они играли еще до него, поэтому Вильяму Салиба нужно быть терпеливым и использовать свой шанс, когда он его получит".



"Порой игроки, которым Дешам дает шанс в стартовом составе, не пользуются им. Думаю, поэтому Салиба и находится позади игроков, который я упомянул. Ему нужно показать каждому, насколько он может быть хорош в футболке сборной Франции. Когда он сделает это, дискуссии о том, заслуживает ли он играть за сборную Франции, закончатся".



"Эти дискуссии закончатся, потому что Салиба способен утвердиться лучшим защитником сборной Франции. Он способен стать основным центральным защитником Дидье Дешама", — цитирует Галласа Daily Mirror.