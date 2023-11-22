Магуайр: "Кейн — лучший нападающий в мире"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего капитана по сборной Англии Харри Кейна "лучшим нападающим в мире".

Кейн считался целью номер один "Юнайтед" среди нападающих минувшим летом, но в итоге сменил "Тоттенхэм" на "Баварию", где продолжает демонстрировать свой бомбардирский талант.



В этом календарном году Кейн забил 47 мячей за клуб и сборную — только у норвежца Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" больше (48). Однако Магуайр подчеркивает, что Харри дает команде не только голы.



"Для меня он лучший нападающий в мире. Когда его нет на поле, нам его не хватает. Он наш капитан, он наш лидер, и он такой все время, что я здесь нахожусь. Он важный игрок и, конечно, наш бомбардир".



"Слушайте, я всегда говорил, что Харри — один из лучших нападающих в мире, и он подтверждает это уже восемь или 10 лет — так долго, как он выступал за "Тоттенхэм". Теперь он отправился в "Баварию" и делает то, что делает: забивает голы. Он великолепный человек, а также большой лидер".



"Когда он отправился в Германию летом, я знал, что он будет забивать голы за любой клуб. Это то, что он делает: забивает голы".



"Он делает это каждый день на тренировках, а играть против него — это кошмар. Он может отправить мяч в сетку с любого угла. Он очень хорошо перемещается, он является наконечником атак команды, и когда он вышел на замену (против Северной Македонии), то стал создавать угрозу. В другой раз он бы принес нам победу", — цитирует Магуайра Evening Standard.