Малуда рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо "Челси"

Бывший вингер "Челси" Флоран Малуда признался, что был очень близок к переходу в "Ливерпуль".

Малуда выступал за "Челси" с 2007 по 2013 год, за шесть сезонов на "Стэмфорд Бридж" выиграв Премьер-Лигу, три Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Флоран считает, что сделал правильный выбор, когда уходил из "Лиона" летом 2007, хотя у него также была возможность отправиться в "Ливерпуль".



"Вообще-то, "Ливерпуль" первым по-настоящему проявил интерес. Моим тренером в то время был Жерар Улье, который долгое время работал в "Ливерпуле".



"Они хорошо выступали в Лиге Чемпионов, и когда я услышал об их интересе, то пошел в его (Улье) кабинет. Это было забавно, он так сильно любил "Ливерпуль", и он просто позвонил Рику Пэрри, и они начали процесс согласования моего контракта. Тренер "Лиона" организовывал мой переход в "Ливерпуль"! Это было очень, очень близко".



"Вторым клубом был "Реал", но я по-настоящему хотел перейти в "Челси". Я знал некоторых парней оттуда вроде Майкла Эсссьена, Макелеле, и я порой смотрел их матчи. Поэтому я чувствовал близость к "Челси".



"Я покинул "Лион", потому что хотел выиграть Лигу Чемпионов, и я чувствовал, что "Челси" — лучшее место, чтобы я мог адаптироваться в Премьер-Лиге и побороться за победу в Лиге Чемпионов".



"Это заняло немного времени, мы проиграли финал в Москве, но то был правильный выбор. У меня также были варианты с "Ливерпулем" и "Реалом" но я чувствовал, что подхожу для "Челси", — цитирует Малуда Liverpool Echo.