"Фулхэм" готов отпустить Палинью в "Баварию" по сниженной цене
"Фулхэм" дал понять своему полузащитнику Жоау Палинье, что тот сможет уйти в "Баварию" в январе по сниженной относительно минувшего лета цене.
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна Палинья уже находился в Мюнхене, однако его переход в "Баварию" сорвался, потому что два клуба окончательно не договорились по цене, а вдобавок "Фулхэм" не смог найти другого полузащитника.
Как сообщает Sky Sport Germany, летом "Фулхэм" просил за Палинью 60-65 миллионов евро (52-57 млн. фунтов). И хотя с тех пор Жоау заключил новый контракт, на сей раз "дачники" готовы снизить цену.
"Бавария" по-прежнему заинтересована в Палинье, и переход Жоау в немецкий гранд в январе является исключительно денежным вопросом.
"Бавария" пока не возобновляла переговоры с "Фулхэмом", но платить свыше 60 млн. евро (52 млн. фунтов) за 28-летнего игрока сборной Португалии точно не будет.
По слухам, "Фулхэм" уже определился с заменой для Палиньи, собираясь купить Андре из "Флуминенсе" за 30 млн. фунтов.
22.11.2023 13:00
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