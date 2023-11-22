"Фулхэм" готов отпустить Палинью в "Баварию" по сниженной цене

"Фулхэм" дал понять своему полузащитнику Жоау Палинье, что тот сможет уйти в "Баварию" в январе по сниженной относительно минувшего лета цене.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна Палинья уже находился в Мюнхене, однако его переход в "Баварию" сорвался, потому что два клуба окончательно не договорились по цене, а вдобавок "Фулхэм" не смог найти другого полузащитника.



Как сообщает Sky Sport Germany, летом "Фулхэм" просил за Палинью 60-65 миллионов евро (52-57 млн. фунтов). И хотя с тех пор Жоау заключил новый контракт, на сей раз "дачники" готовы снизить цену.



"Бавария" по-прежнему заинтересована в Палинье, и переход Жоау в немецкий гранд в январе является исключительно денежным вопросом.



"Бавария" пока не возобновляла переговоры с "Фулхэмом", но платить свыше 60 млн. евро (52 млн. фунтов) за 28-летнего игрока сборной Португалии точно не будет.



По слухам, "Фулхэм" уже определился с заменой для Палиньи, собираясь купить Андре из "Флуминенсе" за 30 млн. фунтов.