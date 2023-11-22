"Реал" обратился к Де Дзерби

"Реал" рассматривает главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби в качестве замены для Карло Анчелотти.

Как утверждает Sport, президент "Реала" Флорентино Перес сам решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт Анчелотти, который, вероятно, перейдет на работу со сборной Бразилии следующим летом.



Перес считает Де Дзерби идеальным кандидатом на замену Анчелотти и уже установил контакт с Роберто, который тренирует "Брайтон" с сентября 2022. Однако пока переговоры находятся в начальной стадии.



Де Дзерби зарекомендовал себя с лучшей стороны за год с небольшим в "Брайтоне". Роберто поставил "чайкам" зрелищный футбол и раскрыл таланты ряда молодых игроков, что очень ценят в Мадриде.



"Реал" уже договорился о переходе юного Эндрика из "Палмейраса" следующим летом, а также все еще надеется заполучить Килиана Мбаппе из ПСЖ. И Перес готов поручить Де Дзерби задачу по развитию этих игроков в Мадриде.