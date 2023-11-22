Бремер мечтает попробовать себя в Премьер-Лиге

Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер признался, что мечтает однажды попробовать себя в Премьер-Лиге.

Бремер только в прошлом году присоединился к "Ювентусу", перебравшись из "Торино", поэтому пока Глейсон не помышляет об отъезде из Турина.



Однако Премьер-Лига определенно привлекает 26-летнего бразильца, который следит за английским футболом и даже имеет там пару кумиров из недавнего прошлого.



"В Англии у меня есть пара кумиров, выступающих на позиции центрального защитника. Я следил за Давидом Луисом в "Челси", он победитель Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов. А также за Венсаном Компании на протяжении всех лет, что он выступал за "Манчестер Сити".



"Мне нравятся Ла Лига и Премьер-Лига. Премьер-Лига — очень яркий чемпионат, я много смотрю их матчей, и они очень интересные. Я бы хотел однажды поиграть в Премьер-Лиге, но прямо сейчас я сосредоточен на "Ювентусе" и на завоевании трофеев с ними, у нас одна из лучших команд в мире", — сообщил Бремер The Telegraph.