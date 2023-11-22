Бернарду Силва: "Хочу вернуться в "Бенфику"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что до завершения своей карьеры хочет снова поиграть за "Бенфику".

Будучи продуктом знаменитой академии "Бенфики", Силва покинул родной клуб в 2014 году, а после трех сезонов выступлений за "Монако" оказался в "Сити".



К настоящему моменту 29-летний португалец сыграл уже 319 матчей за "горожан", забив 58 голов и отдав 62 результативные передачи.



Силва остается ключевым игроком "Сити", с который он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, однако Бернарду планирует однажды завершить цикл и вернуться в Лиссабон.



"Я хочу вернуться в "Бенфику". Если в то время клуб захочет меня, то, разумеется, это случится".



"Я бы не смог играть за "Порту" или "Спортинг". Этому не бывать", — сообщил Силва CNN.