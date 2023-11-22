Гризманн готов отвергнуть интерес "Юнайтед"

Антуан Гризманн Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн готов отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Болельщики "Юнайтед" связывают большие надежны с зимним окном в свете скорой покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций их клуба.

Ожидается, что приходит Рэтклиффа сделает "Юнайтед" активным игроком на трансферном рынке в январе, и одной из целей "красных дьяволов" таблоиды называли Гризманна.

Согласно слухам, контракт Гризманна с "Атлетико" предусматривает отступные в 22 миллиона фунтов, но даже готовность выплатить эту сумму едва ли поможет Рэтклиффу заполучить 32-летнего француза.

Как сообщает TEAMtalk со ссылкой на близкий к игроку источник, Гризманн абсолютно счастлив в "Атлетико", куда он вернулся после сложного периода в "Барселоне" и где у него есть роскошный контракт с зарплатой в 10 млн. фунтов в год.

Антуан великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав три результативные передачи в 16 матчах, и о смене клуба совершенно не помышляет.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2023 09:00

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  1. alexomck 22.11.2023 09:02 # alexomck
    Это из какого года новость или в МЮ скаутские листы также как тот факс работают:)

    (ответить)

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