Гризманн готов отвергнуть интерес "Юнайтед"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн готов отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.
Болельщики "Юнайтед" связывают большие надежны с зимним окном в свете скорой покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций их клуба.
Ожидается, что приходит Рэтклиффа сделает "Юнайтед" активным игроком на трансферном рынке в январе, и одной из целей "красных дьяволов" таблоиды называли Гризманна.
Согласно слухам, контракт Гризманна с "Атлетико" предусматривает отступные в 22 миллиона фунтов, но даже готовность выплатить эту сумму едва ли поможет Рэтклиффу заполучить 32-летнего француза.
Как сообщает TEAMtalk со ссылкой на близкий к игроку источник, Гризманн абсолютно счастлив в "Атлетико", куда он вернулся после сложного периода в "Барселоне" и где у него есть роскошный контракт с зарплатой в 10 млн. фунтов в год.
Антуан великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав три результативные передачи в 16 матчах, и о смене клуба совершенно не помышляет.
22.11.2023 09:00
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Это из какого года новость или в МЮ скаутские листы также как тот факс работают:)
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