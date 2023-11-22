Гризманн готов отвергнуть интерес "Юнайтед"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн готов отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Болельщики "Юнайтед" связывают большие надежны с зимним окном в свете скорой покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций их клуба.



Ожидается, что приходит Рэтклиффа сделает "Юнайтед" активным игроком на трансферном рынке в январе, и одной из целей "красных дьяволов" таблоиды называли Гризманна.



Согласно слухам, контракт Гризманна с "Атлетико" предусматривает отступные в 22 миллиона фунтов, но даже готовность выплатить эту сумму едва ли поможет Рэтклиффу заполучить 32-летнего француза.



Как сообщает TEAMtalk со ссылкой на близкий к игроку источник, Гризманн абсолютно счастлив в "Атлетико", куда он вернулся после сложного периода в "Барселоне" и где у него есть роскошный контракт с зарплатой в 10 млн. фунтов в год.



Антуан великолепно проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав три результативные передачи в 16 матчах, и о смене клуба совершенно не помышляет.