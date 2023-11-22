Магуайр: "В этом сезоне пенальти назначают по любому поводу"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пожаловался на обилие "натянутых пенальти" в этом сезоне.

В минувший понедельник в ворота сборной Англии был назначен пенальти в матче против Северной Македонии, когда партнер Магуайра по национальной команде Рико Льюис, сражаясь за верховой мяч, провел рукой по лицу соперника.



После ничьей 1:1 в Скопье Магуайр высказался насчет такого рода 11-метровых, призвав Премьер-Лигу проявить инициативу и поправить работу рефери.



"На мой взгляд, пенальти в последние шесть месяцев или год, особенно в Премьер-Лиге, а также по всему миру, в Лиге Чемпионов назначались по любому поводу. Это натянутые пенальти. Они так усложняют жизнь защитникам и мешают обороняться так, как положено обороняться".



"Ты должен иметь возможность обороняться, ты должен иметь возможность играть своим предплечьем, ты должен иметь возможность играть своим корпусом, ты должен иметь возможность вступать в контакт, ты должен иметь возможность использовать руки, чтобы опередить соперника".



"В наши дни пенальти назначают по любому поводу. Абсолютно по любому. Я понимаю, что это важная часть игры, и нужно разделять, где должен быть пенальти, а где не должен, но в данный момент назначается слишком много натянутых пенальти".



"Думаю, порог для назначения пенальти определенно стоит изменить. И я думаю, Премьер-Лиге, крупнейшей лиге мира, нужно начать это, нужно что-нибудь предпринять, потому что со старта этого сезона в Премьер-Лиге назначаются просто нелепые пенальти".



"Это касается не только моего клуба. Я вижу, как назначают пенальти за игру рукой, когда ты просто не знаешь, куда игрок мог убрать свои руки. А также за минимальный контакт, хотя футбол — контактный вид спорта".



"Нужно начать с крупнейшей лиги мира, Премьер-Лиги. Им нужно установить стандарты и слегка повысить порог, нежели он есть сейчас", — цитирует Магуайра Daily Mail.