Названы семь клубов, заблокировавших голосование против "Ньюкасла"

Стала известна семерка клубов, которые проголосовали против запрета на арендные трансферы между командами с общими владельцами.

Ранее ожидалось, что во время очередного собрания боссов 20 клубов Премьер-Лиги будет одобрен временный запрет на арендные трансферы между родственными командами.



Английские клубы озаботились этим после того, как принадлежащий Суверенному фонду Саудовской Аравии "Ньюкасл" начал искать усиление среди саудовских команд.



Для введения соответствующего запрета в преддверии зимнего трансферного окна требовалось минимум 14 голосов, но удалось набрать только 13.



Как сообщает The Times, этими семью выступившими против клубами оказались "Манчестер Сити", "Челси", "Эвертон", "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест", "Шеффилд Юнайтед" и, конечно, сам "Ньюкасл".



Большинство из этой семерки являются частью империй, состоящих из нескольких клубов, тогда как "Шеффилд Юнайтед", например, принадлежит саудовскому принцу Абдулле.