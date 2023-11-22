Варан покинет "Юнайтед", но только летом
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан покинет клуб с "Олд Траффорд", но только в конце этого сезона.
После недавнего возвращения из лазарета Варан стал проигрывать конкуренцию даже 35-летнему Джонни Эвансу, на фоне чего появились слухи об отъезде Рафаэля из Манчестера в январе.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не отпустит Варана посреди сезона, несмотря на слухи насчет "Баварии", однако уже сейчас можно говорить, что у 30-летнего француза нет будущего на "Олд Траффорд".
Ближайшие месяцы Варан посвятит тому, чтобы определиться со следующим шагом в своей карьере. К Рафаэлю существует интерес из Италии и Саудовской Аравии, а вот вариант с возвращением в "Реал" не является реалистичным.
"Дни Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед" сочтены, и часы уже ведут обратный отсчет. Он начинал сезон игроком стартового состава, а теперь он четвертый выбор, находясь позади Джонни Эванса".
"Расставание устраивает клуб и игрока, но он ни за что не уйдет в январе. Тен Хаг хочет сохранить хребет команды вместе, чтобы дать "Юнайтед" лучшие шансы попасть в топ-4. Но летом "Юнайтед" выслушает предложения".
"К нему уже существует интерес из Саудовской Аравии, где Варан может получить внушительную прибавку к зарплате. Но также его привлекает Италия. Эта лига, которой он восхищается и частью которой он бы хотел стать", — цитирует свой источник издание.
Ожидается, что для приобретения Варана хватит суммы в 17-20 миллионов фунтов. Рафаэль является одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Юнайтед", получая около 340,000 фунтов в неделю.
22.11.2023 06:00
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Просто в шоке от зарплат в МЮ. Естественно, что игроки будут охотно идти именно в МЮ, выбирая их среди других клубов. Лучше бы они порезали заработной фонд и вложили сэкономленные средства в базу или в стадион. Уж слишком часто о них говорят не в лучшем свете.
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