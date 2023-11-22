Варан покинет "Юнайтед", но только летом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан покинет клуб с "Олд Траффорд", но только в конце этого сезона.

После недавнего возвращения из лазарета Варан стал проигрывать конкуренцию даже 35-летнему Джонни Эвансу, на фоне чего появились слухи об отъезде Рафаэля из Манчестера в январе.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не отпустит Варана посреди сезона, несмотря на слухи насчет "Баварии", однако уже сейчас можно говорить, что у 30-летнего француза нет будущего на "Олд Траффорд".



Ближайшие месяцы Варан посвятит тому, чтобы определиться со следующим шагом в своей карьере. К Рафаэлю существует интерес из Италии и Саудовской Аравии, а вот вариант с возвращением в "Реал" не является реалистичным.



"Дни Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед" сочтены, и часы уже ведут обратный отсчет. Он начинал сезон игроком стартового состава, а теперь он четвертый выбор, находясь позади Джонни Эванса".



"Расставание устраивает клуб и игрока, но он ни за что не уйдет в январе. Тен Хаг хочет сохранить хребет команды вместе, чтобы дать "Юнайтед" лучшие шансы попасть в топ-4. Но летом "Юнайтед" выслушает предложения".



"К нему уже существует интерес из Саудовской Аравии, где Варан может получить внушительную прибавку к зарплате. Но также его привлекает Италия. Эта лига, которой он восхищается и частью которой он бы хотел стать", — цитирует свой источник издание.



Ожидается, что для приобретения Варана хватит суммы в 17-20 миллионов фунтов. Рафаэль является одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Юнайтед", получая около 340,000 фунтов в неделю.