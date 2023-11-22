"Бавария" и "Боруссия" потеряли интерес к Чалобе

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" выбыли из числа претендентов на защитника "Челси" Трево Чалобу.

Чалоба не играет за "Челси" с предсезонного периода. Отсутствие Трево связано с травмой задней поверхности бедра и возникшими осложнениями в процессе восстановления.



Ранее ожидалось, что Чалоба покинет "Челси" в январе, а одним из основным претендентов на Трево считалась "Бавария", чей главный тренер Томас Тухель прекрасно знает защитника по периоду своей работы на "Стэмфорд Бридж".



Также Чалобу сватали в дортмундскую "Боруссию", однако Sky Sport Germany может подтвердить, что оба гранда Бундеслиги больше не планируют приглашать 24-летнего англичанина.



"Баварии" и "Боруссии" стало известно, что Чалоба будет готов играть в футбол только к концу января, и это их совершенно не устраивает.