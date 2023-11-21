Рамсдейл вернется на ворота "Арсенала"
Голкипер Аарон Рамсдейл вернется на ворота "Арсенала" в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в ближайшую субботу.
С международного перерыва в сентябре Давид Райя выходил в стартовом составе на каждый матч "Арсенала" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Однако утвердившийся первым номером "Арсенала" Райя арендован как раз у "Брентфорда", и арендное соглашение не позволит Давиду сыграть против своего родительского клуба в Премьер-Лиге, напоминает Sky Sports.
Таким образом, именно Рамсдейл сыграет за "Арсенал" против "Брентфорда", а роль запасного голкипера в субботу, вероятно, исполнит 21-летний эстонец Карл Хейн.
Добавим, предыдущим матчем Премьер-Лиги, проведенным Рамсдейлом, была победа 3:2 над "Манчестер Юнайтед" 3 сентября. С тех пор Аарон лишь дважды сыграл в Кубке Лиги.
21.11.2023 23:00
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