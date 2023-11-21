Хаверц перешел в "Арсенал" по совету Райса

Атакующий полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц рассказал, что Деклан Райс помог ему принять решение перейти к "канонирам".

Минувшим летом Хаверц был куплен "Арсеналом" у "Челси" за 65 миллионов фунтов. С тех пор Кай лишь забил один гол и отдал одну результативную передачу за "канониров".



Перед тем, как решиться на переход в "Арсенал", Хаверц поговорил с Райсом, который сам едва присоединился к "канонирам" из "Вест Хэма", и ожидания Кая насчет клуба с "Эмирейтс" полностью оправдались.



"До своего перехода я много разговаривал, в том числе и Декланом Райсом, которого я знаю через Мейсона Маунта".



"Мне было очень легко решиться на переход в эту команду, потому что здесь так много молодых игроков".



"Мне уже доводилось играть против многих из них, поэтому я знаю их по футбольному полю, и мне оказалось легко завести друзей здесь. Надеюсь, так будет и дальше".



"Со стороны "Арсенал" всегда выглядел как семья. Я чувствовал это, играя. Это так и оказалось, когда я перешел. Здесь также очень милый персонал, и это упрощает жизнь новичка".



"С первой минуты нашего разговора с Микелем (Артетой) насчет перехода в "Арсенал" я почувствовал, что он очень сильно уважает всех нас, и это сыграло важную роль в моем переходе в клуб".



"Я просто почувствовал от игроков эту сплоченность всего клуба, особенно с фанатами".



"На тренировочном поле мы как большая семья — и это важный фактор для достижения большого успеха", — цитирует Хаверца talkSPORT.