Клубы Премьер-Лиги не смогли закрыть саудовскую лазейку "Ньюкасла" — не хватило одного голоса

Участники Премьер-Лиги не смогли наложить запрет на арендные трансферы между клубами с одинаковыми владельцами.

Некоторое время назад появилась информация, что ослабленный травмами и дисквалификацией Сандро Тонали "Ньюкасл" собирается искать усиление на вторую половину сезона в Саудовской Аравии.



Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш назывался одним из нескольких игроков, которых может попытаться арендовать "Ньюкасл", принадлежащий Суверенному фонду Саудовской Аравии.



Во вторник в Лондоне состоялась встреча боссов 20 клубов Премьер-Лиги, и ожидалось, что они наложат временный запрет на такого рода трансферы.



Для принятия этого запрета требовались голоса минимум 14 клубов, однако Evening Standard утверждает, что голосование завершилось с результатом 13:7.



Таким образом, ничто не мешает "Ньюкаслу" приглашать игроков в аренду из саудовских клубов в январе.



В то же время "Манчестер Сити" может обратиться к клубам из своего семейства City Football Group, а "Манчестер Юнайтед" будет разрешено арендовать игроков из "Ниццы", даже если сэр Джим Рэтклифф купит 25 процентов акций "красных дьяволов".