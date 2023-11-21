"Ювентус" предпочитает Филлипса Партею

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс находится в приоритете у "Ювентуса" относительно Томаса Партея из "Арсенала".

"Ювентус" был вынужден задуматься о приглашении полузащитника в январе после того, как Поль Погба попался на допинге, а Николо Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки.



В предыдущие недели с переходом в "Ювентус" связывали 30-летнего Партея, к которому, как кажется, главный тренер "Арсенала" Ммкель Артета утратил доверие из-за постоянных проблем Томаса со здоровьем.



Однако TEAMtalk утверждает, что интерес "Ювентуса" к Партею "не является конкретным", а во главе шорт-листа итальянского клуба среди полузащитников находится 27-летний Филлипс.



В отличие от Томаса, Калвин не имеет проблем со здоровьем в этом сезоне и вдобавок не уедет на Кубок Африки зимой.



Проблема для "Ювентуса" лишь в том, что Филлипс предпочитает остаться в Премьер-Лиге, чтобы быть на глазах у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в преддверии Евро-2024.