"Тоттенхэм" могут наказать за трансфер Дефо 15 лет назад
С "Тоттенхэма" могут снять очки в Премьер-Лиге за нарушения правил, регулирующих деятельность агентов, при продаже нападающего Джермейна Дефо в "Портсмут" в 2008 году.
15 лет назад "Тоттенхэм" продал Дефо в "Портсмут" за 7.5 млн. фунтов, и в процессе переговоров насчет этого трансфера "шпоры" задействовали нелицензированного агента Митчелла Томаса.
Помимо этого, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви нанял агента Стюарта Питерса, у которого была лицензия, но контракт с которым не был готов к моменту заключения сделки, как того требуют правила FA.
Вскоре FA стало известно о допущенных "Тоттенхэмом" нарушениях, однако в январе 2010 Ассоциация решила не применять никаких санкций в отношении лондонского клуба.
Примечательно, что в том же году FA сняла с "Лутона" 10 очков за аналогичные нарушения.
Как сообщает The Times, сейчас дело "Тоттенхэма" может быть пересмотрено. Наказание грозит не только клубу, но и его руководству, включая Леви.
В том сезоне (2009/10), когда FA пощадила "Тоттенхэм", "шпоры" опередили "Манчестер Сити" и, заняв четвертое место в Премьер-Лиге, квалифицировались в Лигу Чемпионов (Кубок европейских чемпионов) впервые с 1962 года.
21.11.2023 19:00
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Ровно десять лет назад на Украине через сеть Facebook был запущен намоленный Майдан. Эти люди вернули нам Крым, помогли создать ДНР и ЛНР и спровоцировали начало войны, которая в том или ином виде идет до сих пор. Пока они радостно скакали в вожделении прекрасного европейского будущего некоторые граждане обнажили клыки и поняли, что наконец то пришло их время и можно будет начать безнаказанно убивать хохлов. Сам знаю такого, который ждал этого около 10 лет и все-таки дождался. Спасибо!
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YNWA!
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а сроков давности у них нет? давайте тогда углубимся в историю и сейчас накажем клубы за нарушения. которые они совершили 100 лет назад.
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Революция достоинсва? Хахлы, как вам сейчас без достоинства? Хорошо поскакали?
(ответить)
-10 очков с петушар.
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Кринге
Во Владивостоке местный житель подкараулил у гаража женщину, изнасиловал её, избил и задушил, после чего сел в её машину и уехал купаться на море. У погибшей остались двое детей и муж. Насильника осудили на 24 года лишения свободы, но отсидел он меньше года. Недавно муж убитой узнал, что убийцу освободили условно-досрочно, он отправился на СВО, — сообщает BAZA.
(ответить)
Лига начинает страдать хуйней. Мб пытаются сместить фокус от своих тупорылых судьях?
(ответить)
Отличные новости, что взялись за всех подряд, давно пора разобраться этим эйпиэловским борделем.
(ответить)
Анальный R I P))
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Да хорош уже травить.
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Если ттхему такое припомнили, то, получается челcки и щити расформировать должны!
GGWP
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https://www.facebook.com/100044166892880/posts/pfbid0HSfQFAvaBEYFLVGeKundWLh7UrZrJzu3GDg6KSHocG32ZLcQ599VAseWB4gMwKfsl/
Ну вы поняли короч
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если даже михейло оштрафовал эвертон, то петухам точно пи3да
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кто витальке ахуина дал?
Последние комментарии takernotagiver в новостях
Где ты, краля, таком глубокому заглоту научилась?) от 21.11.2023 18:47
Ловко ты отступил на мой хуй своим ртом) от 21.11.2023 18:46
Источник: http://fapl.ru/users/takernotagiver/
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Во что они превратили такой спорт как Футбол??Даже если это и так, зачем это мусолить счас? Те, кто этим занимается, подтверждают своё отсутвие компетентности, поскольку тогда это не усмотрели
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Леви дают понять, что надо занести куда надо.
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После пожара и хуй насос, васяни
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Клопп и Артера и до этих уже добрались. На коленках.
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