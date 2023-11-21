"Тоттенхэм" могут наказать за трансфер Дефо 15 лет назад

Джермейн Дефо С "Тоттенхэма" могут снять очки в Премьер-Лиге за нарушения правил, регулирующих деятельность агентов, при продаже нападающего Джермейна Дефо в "Портсмут" в 2008 году.

15 лет назад "Тоттенхэм" продал Дефо в "Портсмут" за 7.5 млн. фунтов, и в процессе переговоров насчет этого трансфера "шпоры" задействовали нелицензированного агента Митчелла Томаса.

Помимо этого, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви нанял агента Стюарта Питерса, у которого была лицензия, но контракт с которым не был готов к моменту заключения сделки, как того требуют правила FA.

Вскоре FA стало известно о допущенных "Тоттенхэмом" нарушениях, однако в январе 2010 Ассоциация решила не применять никаких санкций в отношении лондонского клуба.

Примечательно, что в том же году FA сняла с "Лутона" 10 очков за аналогичные нарушения.

Как сообщает The Times, сейчас дело "Тоттенхэма" может быть пересмотрено. Наказание грозит не только клубу, но и его руководству, включая Леви.

В том сезоне (2009/10), когда FA пощадила "Тоттенхэм", "шпоры" опередили "Манчестер Сити" и, заняв четвертое место в Премьер-Лиге, квалифицировались в Лигу Чемпионов (Кубок европейских чемпионов) впервые с 1962 года.


Метки FA, Дефо, Портсмут, Премьер-Лига, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 21.11.2023 20:34 # fiezzo
    Ровно десять лет назад на Украине через сеть Facebook был запущен намоленный Майдан. Эти люди вернули нам Крым, помогли создать ДНР и ЛНР и спровоцировали начало войны, которая в том или ином виде идет до сих пор. Пока они радостно скакали в вожделении прекрасного европейского будущего некоторые граждане обнажили клыки и поняли, что наконец то пришло их время и можно будет начать безнаказанно убивать хохлов. Сам знаю такого, который ждал этого около 10 лет и все-таки дождался. Спасибо!

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  2. shakur 21.11.2023 20:33 # shakur
    YNWA!

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  3. danilych89 21.11.2023 20:32 # danilych89
    а сроков давности у них нет? давайте тогда углубимся в историю и сейчас накажем клубы за нарушения. которые они совершили 100 лет назад.

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  4. russiaforward 21.11.2023 20:23 # russiaforward
    Революция достоинсва? Хахлы, как вам сейчас без достоинства? Хорошо поскакали?

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  5. van-dijk 21.11.2023 20:16 # van-dijk
    -10 очков с петушар.

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  6. narcot 21.11.2023 20:14 # narcot
    Кринге




    Во Владивостоке местный житель подкараулил у гаража женщину, изнасиловал её, избил и задушил, после чего сел в её машину и уехал купаться на море. У погибшей остались двое детей и муж. Насильника осудили на 24 года лишения свободы, но отсидел он меньше года. Недавно муж убитой узнал, что убийцу освободили условно-досрочно, он отправился на СВО, — сообщает BAZA.

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  7. gerrard08 21.11.2023 20:11 # gerrard08
    Лига начинает страдать хуйней. Мб пытаются сместить фокус от своих тупорылых судьях?

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  8. alexomck 21.11.2023 20:10 # alexomck
    Отличные новости, что взялись за всех подряд, давно пора разобраться этим эйпиэловским борделем.

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  9. russiaforward 21.11.2023 20:10 # russiaforward
    Анальный R I P))

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  10. sausage 21.11.2023 20:10 # sausage
    Да хорош уже травить.

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  11. lfc-krr 21.11.2023 20:03 # lfc-krr
    Если ттхему такое припомнили, то, получается челcки и щити расформировать должны!
    GGWP

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  12. electric 21.11.2023 19:51 # electric
    https://www.facebook.com/100044166892880/posts/pfbid0HSfQFAvaBEYFLVGeKundWLh7UrZrJzu3GDg6KSHocG32ZLcQ599VAseWB4gMwKfsl/

    Ну вы поняли короч

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  13. chlesea88 21.11.2023 19:46 # chlesea88
    если даже михейло оштрафовал эвертон, то петухам точно пи3да

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  14. narcot 21.11.2023 19:44 # narcot
    кто витальке ахуина дал?





    Последние комментарии takernotagiver в новостях
    Где ты, краля, таком глубокому заглоту научилась?) от 21.11.2023 18:47

    Ловко ты отступил на мой хуй своим ртом) от 21.11.2023 18:46

    Источник: http://fapl.ru/users/takernotagiver/

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  15. makeewadim 21.11.2023 19:20 # makeewadim
    Во что они превратили такой спорт как Футбол??Даже если это и так, зачем это мусолить счас? Те, кто этим занимается, подтверждают своё отсутвие компетентности, поскольку тогда это не усмотрели

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  16. suddenly 21.11.2023 19:18 # suddenly
    Леви дают понять, что надо занести куда надо.

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  17. quavo 21.11.2023 19:09 # quavo
    После пожара и хуй насос, васяни

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  18. hachidlo 21.11.2023 19:01 # hachidlo
    Клопп и Артера и до этих уже добрались. На коленках.

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