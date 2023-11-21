"Тоттенхэм" могут наказать за трансфер Дефо 15 лет назад

С "Тоттенхэма" могут снять очки в Премьер-Лиге за нарушения правил, регулирующих деятельность агентов, при продаже нападающего Джермейна Дефо в "Портсмут" в 2008 году.

15 лет назад "Тоттенхэм" продал Дефо в "Портсмут" за 7.5 млн. фунтов, и в процессе переговоров насчет этого трансфера "шпоры" задействовали нелицензированного агента Митчелла Томаса.



Помимо этого, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви нанял агента Стюарта Питерса, у которого была лицензия, но контракт с которым не был готов к моменту заключения сделки, как того требуют правила FA.



Вскоре FA стало известно о допущенных "Тоттенхэмом" нарушениях, однако в январе 2010 Ассоциация решила не применять никаких санкций в отношении лондонского клуба.



Примечательно, что в том же году FA сняла с "Лутона" 10 очков за аналогичные нарушения.



Как сообщает The Times, сейчас дело "Тоттенхэма" может быть пересмотрено. Наказание грозит не только клубу, но и его руководству, включая Леви.



В том сезоне (2009/10), когда FA пощадила "Тоттенхэм", "шпоры" опередили "Манчестер Сити" и, заняв четвертое место в Премьер-Лиге, квалифицировались в Лигу Чемпионов (Кубок европейских чемпионов) впервые с 1962 года.