Полузащитник Рубен Невеш не покинет "Аль-Хиляль" в январе, несмотря на интерес из Премьер-Лиги.

Невеш только минувшим летом уехал в Саудовскую Аравию, будучи купленным у "Вулверхэмптона" за 47 миллионов фунтов.



Контракт Невеша с "Аль-Хилялем" рассчитан на три года, но недавно появились слухи что "Ньюкасл" и "Арсенал" хотят арендовать 26-летнего португальца в зимнее окно.



Тем не менее, The Athletic не ожидает, что Невеш покинет "Аль-Хиляль" в январе. Рубен счастлив в Эр-Рияде и планирует там остаться минимум до конца сезона.



Более того, никаких переговоров по Невешу не ведется, никаких запросов не поступало. Рубен всецело сосредоточен на выступлении за "Аль-Хиляль", который лидирует в саудовском первенстве, достиг 1/4 финала Кубка короля и лидирует в своей группе Лиги Чемпионов АФК.