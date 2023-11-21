"Челси" ожидает, что "Рома" выкупит Лукаку за 37 млн. фунтов
"Челси" обновил цену за Ромелу Лукаку и надеется, наконец, избавиться от бельгийского нападающего следующим летом.
Отправившись на этот сезон в "Рому" на правах аренды, Лукаку смог вернуться в свою лучшую форму. Ромелу забил девять голов в 14 матчах за команду Жозе Моуриньо.
Свою форму 30-летний бельгиец перенес на международный уровень, в минувшее воскресенье отметившись покером за сборную Бельгии против Азербайджана.
Несмотря на успехи Лукаку, "Челси" тверд в своем желании избавиться от Ромелу и по-прежнему планирует купить другого нападающего следующим летом или уже в январе.
И хотя арендное соглашение по Лукаку не предусматривает опции выкупа, "Челси" установил цену в 37 миллионов фунтов, за которые "Рома" сможет сохранить Ромелу, сообщает Evening Standard.
Моуриньо поддерживает намерение "Ромы" выкупить Лукаку, однако португальский тренер может покинуть итальянский клуб в конце сезона.
Одним из фаворитов на замену Моуриньо считается Антонио Конте, который тоже по душе Лукаку — вместе они выигрывали титул Серии А с "Интером", после чего Ромелу был продан в "Челси" за 98.5 млн. фунтов.
Чтобы позволить себе постоянный трансфер Лукаку, "Роме" нужно квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон и продать Тэмми Абрахэма в один из клубов Премьер-Лиги.
Самому Лукаку придется отказаться минимум от половины своей зарплаты в 325,000 фунтов в неделю. Ромелу остается самым высокооплачиваемым игроком на балансе "Челси", а его контракт истекает только в 2026 году.
21.11.2023 17:00
Просмотров: 127
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: