"Ливерпуль" исключает продажу Салаха в январе

"Ливерпуль" определился со своим планом в отношении Мохамеда Салаха и ни за что не отпустит египетского нападающего в январе.

На прошлой неделе издание ESPN сообщило, что саудовский "Аль-Иттихад" вернется за Салахом в январе, не сумев заполучить Мохамеда в летнее трансферное окно.



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо уверяет, что "Ливерпуль" не собирается отпускать Салаха посреди сезона и готов отклонить любое предложение по 31-летнему египтянину.



Несмотря на спекуляции насчет своего будущего, Салах великолепно проводит этот сезон, забив в 12 голов и отдав четыре результативные передачи за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.



"Ливерпуль" совершенно не готов поставить под угрозу свой сезон, продав Салаха в январе, поэтому саудовским клубам придется отложить свой интерес к Мохамеду до лета.