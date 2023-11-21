"Ливерпуль" исключает продажу Салаха в январе
"Ливерпуль" определился со своим планом в отношении Мохамеда Салаха и ни за что не отпустит египетского нападающего в январе.
На прошлой неделе издание ESPN сообщило, что саудовский "Аль-Иттихад" вернется за Салахом в январе, не сумев заполучить Мохамеда в летнее трансферное окно.
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо уверяет, что "Ливерпуль" не собирается отпускать Салаха посреди сезона и готов отклонить любое предложение по 31-летнему египтянину.
Несмотря на спекуляции насчет своего будущего, Салах великолепно проводит этот сезон, забив в 12 голов и отдав четыре результативные передачи за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.
"Ливерпуль" совершенно не готов поставить под угрозу свой сезон, продав Салаха в январе, поэтому саудовским клубам придется отложить свой интерес к Мохамеду до лета.
21.11.2023 16:00
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