Данкан Фергюсон: "Эвертон" спасется"

Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон выразил уверенность, что "ириски" избегут вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

На прошлой неделе с "Эвертона" сняли 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



Тем не менее, даже после этих санкций, "ириски" находятся всего в двух очках от спасительного места, а хорошая игра команды Шона Дайча вселяет в Фергюсона уверенность насчет позитивного исхода сезона.



"Давайте лучше поговорим, как хорошо они выступают в данный момент. К сожалению, с них сняли очки, и я знал, что это случится, но они спасутся. У них хороший состав, так что это не проблема".



"Болельщики "Эвертона" — самые преданные болельщики в стране. Они пережили немало разочарований за последние годы, мягко говоря. Они стойкие парни, они скаузеры, и "Эвертон" спасется в этом году. Я не знаю всех деталей, но 10 очков кажутся суровым наказанием".



"Разумеется, они подадут апелляцию, и я надеюсь, они смогут смягчить наказание", — сообщил Фергюсон BBC.