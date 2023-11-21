"Бавария" хочет купить Томиясу в январе

"Бавария" заинтересована в приобретении защитника "Арсенала" Такехиро Томиясу в январе.

В данный момент "Бавария" находится в поисках усиления своей линии обороны, и только накануне издание Sky Sport Germany сообщало об интересе чемпионов Бундеслиги к Рафаэлю Варану из "Манчестер Юнайтед".



По информации Daily Mirror, на радаре у "Баварии" также находится Томиясу, который очень нравится главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю своей универсальностью.



С момента своего перехода из "Болоньи" в 2021 году Томиясу преимущественно играет за "Арсенал" в качестве правого защитника, однако Такехиро также способен действовать слева и в центре обороны.



Утверждается, что "Бавария" рассматривает Томиясу "более реалистичным" вариантом на январь, нежели упомянутый Варан.



Сейчас у Томиясу остается 18 месяцев по контракту, и "Арсенал" хотел бы обсудить с 25-летним игроком сборной Японии продление сотрудничества.