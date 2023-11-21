Силва готов помочь "Сити" перехватить Жоау Невеша

Полузащитник Бернарду Силва заявил, что готов помочь "Манчестер Сити" увести своего партнера по сборной Португалии Жоау Невеша из под носа у "Манчестер Юнайтед".

На днях капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш, еще один игрок португальской сборной, выступил с хвалебной речью в адрес Невеша, заявив, что хотел бы видеть 19-летнего полузащитника "Бенфики" в своем клубе.



Однако успехи Невеша не остались незамеченными и со стороны Силвы, который готов помочь юниору сделать правильный выбор между двумя клубами из Манчестера.



"Я очень рад за Жоау и других парней, которые пробиваются в первую команду "Бенфики" и в сборную".



"Жоау Невеш в Премьер-Лиге? Думаю, такие игроки с мастерством могут играть в любом чемпионате. Я вижу, что он очень сосредоточен на своем клубе, и это самое важное в данный момент. Он очень молодой игрок, но впереди у него многообещающее будущее".



"Он приехал в сборную, очень хорошо освоился и влился в коллектив. Он очередной игрок, который может помочь нам выиграть Чемпионат Европы".



"Сити" вместо "Юнайтед"? Если я смогу, я надавлю на Жоау Невеша, чтобы он отправился в "Манчестер Сити". Конечно, я был бы счастлив, если Жоау перейдет в "Сити" вместо "Манчестер Юнайтед", — цитирует Силву Evening Standard.