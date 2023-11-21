"Ливерпуль" готов купить Инасиу в январе
"Ливерпуль" рассматривает центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу в качестве своей трансферной цели на январь.
Учитывая возраст Виргила Ван Дейка, истекающий в конце сезона контракт Жоэля Матипа, ненадежность Джо Гомеса и склонность к травмам Ибраимы Конате, укрепление центра обороны видится приоритетной задачей для "Ливерпуля" на 2024 год.
Опасаясь столкнуться с конкуренцией других больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", по окончании сезона, "Ливерпуль" готов попытаться приобрести Инасиу уже в январе.
Как утверждает TEAMtalk, скауты "Ливерпуля" уже более двух лет следят за Инасиу, посетив бесчисленное количество матчей с участием Гонсалу.
"Спортинг" не хочет продавать Инасиу посреди сезона, но может быть бессилен этому помешать, если кто-либо из заинтересованных клубов выплатит отступные по контракту 22-летнего португальца в размере 52 миллионов фунтов.
Источник добавляет, что сам Инасиу крайне заинтересован в переезде в Премьер-Лигу, но не хочет проявить неуважение к родному клубу.
21.11.2023 12:00
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узкоглазых какахов отправили в степь, так еще и чернявых тарасиков отправили назад в инцестную Галицию
Радостно!
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Лучшая новость для главной была бы - С Челси сняли 10 очков и лишили всех трофеев.. Правда же, Бембодаун?
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Это хто? Чё правда топчик? Португезов почти не смотрел в этом году, Спортинг тем более.
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Посмотрел я фол на Мудриньо. Блять, как нахуй долбаеб судья мог не назначить там пенальти? Это просто какая то ебанизация полная. Нет, я бы еще понял, если бы даун на судье сходил посмотрел ВАР и решил не назначать по какой то причине пеналь. К такому мы уже привычны. Но он даже не смотрел VAR... Нахер он вообще тогда нужен, этот VAR?
Это блять какой то пиздец полный на судействе. Им поставили экранчики уже даже, чтобы эти косоглазые смогли во всех ракурсах рассмотреть любое падение в штрафной. Наверняка еще и отдельно обьяснили как их влючать и что особенно оно нужны в ситуациях, когда нужно принять решение о пенальти на 95 минуте решающего матча. И все равно судьи не могут сообразить, когда к этому экранчику подойти нужно...
Уровень интеллекта умственно отсталой капусты. Круче, наверное, только в матче ТТХ-Ливерпуль было, когда чистый гол на защитали, потому что судья перепутал слова нет и да.
Повторяю: пора уже вводить ИИ в качестве главного судьи на решающих матчах.
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Ээ ахуели что ли, инасиу в муму попиздует
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Кому не пое6ать на этот портовый 6лядушник!? Зачем тут эта новость?
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