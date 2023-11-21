"Ливерпуль" готов купить Инасиу в январе

"Ливерпуль" рассматривает центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу в качестве своей трансферной цели на январь.

Учитывая возраст Виргила Ван Дейка, истекающий в конце сезона контракт Жоэля Матипа, ненадежность Джо Гомеса и склонность к травмам Ибраимы Конате, укрепление центра обороны видится приоритетной задачей для "Ливерпуля" на 2024 год.



Опасаясь столкнуться с конкуренцией других больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", по окончании сезона, "Ливерпуль" готов попытаться приобрести Инасиу уже в январе.



Как утверждает TEAMtalk, скауты "Ливерпуля" уже более двух лет следят за Инасиу, посетив бесчисленное количество матчей с участием Гонсалу.



"Спортинг" не хочет продавать Инасиу посреди сезона, но может быть бессилен этому помешать, если кто-либо из заинтересованных клубов выплатит отступные по контракту 22-летнего португальца в размере 52 миллионов фунтов.



Источник добавляет, что сам Инасиу крайне заинтересован в переезде в Премьер-Лигу, но не хочет проявить неуважение к родному клубу.