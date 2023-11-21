Мукоко готов отправиться в Премьер-Лигу

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко готов перебраться в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

Мукоко забил три гола в шести матчах за молодежную сборную Германии U-21 в этом сезоне, в том числе против Эстонии в минувшую пятницу, однако на клубном уровне Юссуфа испытывает дефицит игровых минут.



В этом сезоне Мукоко отметился единственным появлением в стартовом составе "Боруссии", да и то пришлось на Кубок Германии. В рамках Бундеслиги Юссуфа лишь семь раз выходил на замену, суммарно сыграв 130 минут.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в начале декабря Мукоко обсудит с "Боруссией" свою ситуацию. 19-летний немец жаждет играть больше и верит, что сможет обрести регулярную практику в Премьер-Лиге, даже не представляя один из грандов.



В прошлом Мукоко сватали в "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Челси", однако у первых двух другие приоритеты на зимнее трансферное окно, тогда как "синие" вообще передумали покупать нападающего в январе.



В данный момент наиболее вероятным сценарием является уход Мукоко в аренду, и возможность временно приютить Юссуфу готовы рассмотреть "Фулхэм" и "Кристал Пэлас".