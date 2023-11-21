"Эвертону" едва ли удастся пересмотреть сделку по Алли

"Эвертону" едва ли удастся пересмотреть свою сделку с "Тоттенхэмом" по полузащитнику Деле Алли после того, как "ириски" были наказаны снятием 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.

В начале ноября появилась информация, что "Эвертон" надеется пересмотреть сделку по Алли, чтобы избежать выплаты 10 миллионов фунтов

после 20 первых матчей Деле за "ирисок".



С тех пор "Эвертон" был сурово наказан за нарушение правил ФФП, а отношения "ирисок" с "Тоттенхэмом" резко ухудшились.



В своем 41-страничном отчете, который объясняет снятие 10 очков с "Эвертона", независимая комиссия упоминает трансфер нападающего Ришарлисона из мерсисайдского клуба в "Тоттенхэм" за 60 миллионов фунтов летом 2022.



Оказывается, "ириски" сказали комиссии, что изначально оценивали Ришарлисона в 80 млн. фунтов, и соответствующая компенсация была заложена в их бюджете, однако "Тоттенхэм" отказался платить такую сумму.



"Эвертон" утверждал, что был вынужден пойти на нарушение ФФП, потому что получил за Ришарлисона на 20 млн. фунтов меньше ожидаемого, и такого рода обвинение сильно разозлило президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, сообщает Daily Mail.



Крайним в этой ситуации обещает стать Алли, который еще не сыграл ни минуты в этом сезоне.