Саутгейт: "Льюис был превосходен весь матч"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса после дебюта того за национальную команду.
За день до своего 19-летия Льюис дебютировал за сборную Англии, целиком отыграв матч против Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024 в понедельник вечером.
И хотя именно из-за игры Льюиса рукой в ворота англичан был назначен пенальти, Саутгейт остался очень доволен Рико, который получил награду лучшему игроку матча в составе "трех львов".
"Мы думаем, что Рико был превосходен на протяжении всего матча. Отличное хладнокровие, отличная выносливость".
"Мы не чувствовали, что за ним должок (из-за назначения пенальти), хотя мне известно, что порой сами игроки это чувствуют".
"Но мы думаем, это не преступление, поэтому мы довольны всем, что он сделал", — цитирует Саутгейта The Independent.
21.11.2023 09:00
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