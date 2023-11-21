Саутгейт: "Льюис был превосходен весь матч"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса после дебюта того за национальную команду.

За день до своего 19-летия Льюис дебютировал за сборную Англии, целиком отыграв матч против Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024 в понедельник вечером.



И хотя именно из-за игры Льюиса рукой в ворота англичан был назначен пенальти, Саутгейт остался очень доволен Рико, который получил награду лучшему игроку матча в составе "трех львов".



"Мы думаем, что Рико был превосходен на протяжении всего матча. Отличное хладнокровие, отличная выносливость".



"Мы не чувствовали, что за ним должок (из-за назначения пенальти), хотя мне известно, что порой сами игроки это чувствуют".



"Но мы думаем, это не преступление, поэтому мы довольны всем, что он сделал", — цитирует Саутгейта The Independent.