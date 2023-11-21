"Вест Хэм" опасается, что Антонио выбыл надолго

Мичейл Антонио "Вест Хэм" рискует надолго лишиться нападающего Мичейла Антонио, который получил травму колена в сборной Ямайки.

Эту травму Антонио получил в первом тайме четвертьфинального матча Лиги наций КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Канады.

Как утверждает The Telegraph, боссы "Вест Хэма" находятся в ярости от того, что после своей травмы Антонио провел на поле еще более 10 минут, а также недовольны состоянием газона, на котором был вынужден сыграть Мичейл.

Сейчас Антонио возвращается в Англию на углубленное обследование, но если опасения насчет повреждения связок колена подтвердятся, Мичейл может пропустить остаток сезона.

Девять месяцев отсутствия — это худший сценарий, тогда как оптимистичный вариант предусматривает, что 33-летний нападающий вернется в строй уже через шесть недель.

Добавим, Антонио сыграл во всех 12 матчах "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав две результативные передачи.


Метки Антонио, Вест Хэм, сборная Ямайки, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2023 08:00

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