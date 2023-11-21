Андре может перейти в "Фулхэм" в ближайшие дни

Полузащитник "Флуминенсе" Андре может присоединиться к "Фулхэму" уже в ближайшие дни.

Андре сватают в Премьер-Лигу с минувшего лета, когда его пытался приобрести "Ливерпуль". В последние недели, если верить прессе, к числу претендентов на 22-летнего бразильца присоединились "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм".



Однако авторитетный журналист Жорже Никола на своем ютуб-канале утверждает, что "Фулхэм" опередил своих грозных конкурентов по Премьер-Лиге, и после возвращения из сборной Бразилии в этот международный перерыв Андре собирается связать свое будущее с "дачниками".



Андре решил, что "Фулхэм" лучше всего подходит для следующего шага в его карьере, и этот трансфер обойдется лондонскому клубу в 30 миллионов евро (26.2 млн. фунтов).



Действующий на позиции опорника Андре сыграл свыше 50 матчей в сезоне 2023, ранее в ноябре завоевав с "Флуминенсе" первый в истории своего клуба Кубок Либертадорес.



В "Фулхэме" Андре может стать заменой для Жоау Палиньи, которого вновь сватают в "Баварию" после сорвавшегося в заключительный день летнего трансферного окна перехода.