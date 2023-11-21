"Юнайтед" попрощается с Джоном Мерто
"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться со своим спортивным директором Джоном Мерто.
Только на прошлой неделе "Юнайтед" объявил, что посвятивший клубу 16 лет Ричард Арнольд покинет должность исполнительного директора к концу декабря.
Ожидается, что на место Арнольда придет Жан Клод-Блан, известный по работе в "Ювентусе" и ПСЖ.
Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на осведомленный источник, точно уходит" и Мерто, который трудится в "Юнайтед" уже 10 лет, в марте 2021 став спортивным директором клуба.
При непосредственном участии Мерто "Юнайтед" назначил главным тренером Эрика Тен Хага и провел успешный сезон 2022/23, однако в этой кампании "красные дьяволы" демонстрируют регресс, а к трансферной политике клуба остаются большие вопросы.
Уход Арнольда и Мерто является частью изменений, которые грядут в "Юнайтед" в связи с покупкой сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба с "Олд Траффорд".
За последние 10 лет "Юнайтед" завоевал только четыре трофея. В этот период клуб потратил свыше 1.5 млрд. фунтов на трансферы, но действительно удачные приобретения можно пересчитать по пальцам.
21.11.2023 06:00
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