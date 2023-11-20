Онана надеется сыграть с "Эвертоном"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана надеется решить свои проблемы со здоровьем к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшее воскресенье.

Как сообщает ESPN, еще накануне Онана вернулся в Великобританию, не оставшись на матч своей сборной Камеруна против Ливии во вторник.



Досрочное возвращение Онана связано с травмой, которую Андре получил в концовке победного для камерунцев матча против Маврикия в рамках отбора к ЧМ-2026 в прошлую пятницу (3:0).



Уточняется, что на самом деле 27-летний голкипер травмировал свою поясницу, хотя ранее пресса сообщала о версиях с мышечным растяжением и проблемах с тазом.



Ближайшие дни Онана будет обследоваться и наблюдаться у медицинского штаба "Юнайтед", однако близкий к Андре источник утверждает, что игрок надеется поправить свое здоровье к уикенду, чтобы выйти на поле "Гудисон Парк".