Онана надеется сыграть с "Эвертоном"

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана надеется решить свои проблемы со здоровьем к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшее воскресенье.

Как сообщает ESPN, еще накануне Онана вернулся в Великобританию, не оставшись на матч своей сборной Камеруна против Ливии во вторник.

Досрочное возвращение Онана связано с травмой, которую Андре получил в концовке победного для камерунцев матча против Маврикия в рамках отбора к ЧМ-2026 в прошлую пятницу (3:0).

Уточняется, что на самом деле 27-летний голкипер травмировал свою поясницу, хотя ранее пресса сообщала о версиях с мышечным растяжением и проблемах с тазом.

Ближайшие дни Онана будет обследоваться и наблюдаться у медицинского штаба "Юнайтед", однако близкий к Андре источник утверждает, что игрок надеется поправить свое здоровье к уикенду, чтобы выйти на поле "Гудисон Парк".


Метки Манчестер Юнайтед, Онана, сборная Камеруна, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2023 23:00

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