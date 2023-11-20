"Бавария" задумывается о приглашении Варана

"Бавария" рассматривает возможность приглашения центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана в январе.

Варан выступает за "Юнайтед" с лета 2021, проделав путь от легенды "Реала" до дублера 35-летнего Джонни Эванса.



Варана уже давно связывают с отъездом из Манчестера в январе, и Sky Sport Germany утверждает, что "Бавария" была поставлена в известность о доступности Рафаэля для трансфера в зимнее окно.



После внутренних переговоров "Бавария" решила, что Варан — интересный, но в данный момент нереалистичный вариант из-за зарплаты Рафаэля в 17 миллионов фунтов в год.



Однако "Бавария" сохраняет интерес к Варану и в ближайшие недели будет следить за развитием событий вокруг 30-летнего француза, который может уйти из "Юнайтед" как в аренду, так и насовсем за 20-30 млн. евро (18-26 млн. фунтов).